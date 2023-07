Concert « Gwiad » · Duo Jean-Luc Thomas / Gab Faure Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou, 6 août 2023, Pleumeur-Bodou.

Concert « Gwiad » · Duo Jean-Luc Thomas / Gab Faure Dimanche 6 août, 17h00 Écocentre Trégor Entrée du parc + prix libre et conscient

Concert suite à la sortie du nouvel album « Gwiad » du Duo Jean-Luc Thomas / Gab Faure. Le dim. 6 août à 17h à l’Écocentre Trégor à Pleumeur-Bodou (22) pour les Folicultures !

Et à 15h : « Visite déjantée » par Martin Deveaud !

Gwiad, « tissage » en breton, est la métaphore d’une musique vivante, nourrie par les rencontres et les voyages des deux musiciens.

« Vous l’aurez compris, je craque, ce disque est un petit bonheur à partager illico ! » François Saddi, Journaliste 5 Planètes.

Pour retrouver la chronique : https://www.5planetes.com/fr/disques/jean-luc-thomas-gab-faure

Jean-Luc Thomas et Gab Faure savent entraîner les foules au bien-danser. Mais ils vont bien plus loin : ils infusent dans les airs traditionnels populaires les accents et les rythmes glanés lors de leurs voyages au long cours. Irlande, Brésil, Balkans, Niger, Inde… Les cinq continents et les cultures de leurs frères terriens les inspirent. Leur aventure en duo revisite les thèmes de la danse à chaque occasion avec liberté, fantaisie, écoute réciproque, réactivité, variations et improvisations.

Écouter :

https://youtu.be/yS6ynAhAhTI

Gab Faure : violon

Jean-Luc Thomas : flûtes

· Dimanche 6 août, 17h

· Tout public | Entrée du parc + prix libre et conscient

· + d’informations : ecocentre.tregor@gmail.com | 06 40 56 84 46

. https://ecocentre-tregor.fr/event/folicultures-quartet-de-linottes-2-3-3-2

Photo Serj Philouze, Artwork Nolwenn Blouin (Tryptyk)