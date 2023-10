Les mercredis à l’écocentre Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie, 8 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Inscrivez vos enfants à nos ateliers du mercredi dès maintenant et observez-les s’épanouir grâce à la créativité. Ne manquez pas cette occasion unique d’inspirer et d’éduquer vos enfants de manière amusante et enrichissante. Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’informations et pour réserver leur place.

Au plaisir de voir vos petits artistes créer, explorer et s’épanouir chaque mercredi !.

2023-11-08 fin : 2024-06-26 17:00:00. .

Ecocentre Lieu-dit Froidefon

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Register your children for our Wednesday workshops today and watch them blossom through creativity. Don’t miss this unique opportunity to inspire and educate your children in a fun and rewarding way. Contact us today for more information and to reserve your place.

We look forward to seeing your little artists create, explore and grow every Wednesday!

Apunte ya a sus hijos a nuestros talleres de los miércoles y véalos florecer a través de la creatividad. No te pierdas esta oportunidad única de inspirar y educar a tus hijos de una forma divertida y gratificante. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información y reservar su plaza.

Estamos deseando ver a tus pequeños artistas crear, explorar y crecer cada miércoles

Melden Sie Ihre Kinder jetzt für unsere Mittwochsworkshops an und beobachten Sie, wie sie durch Kreativität aufblühen. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Ihre Kinder auf unterhaltsame und bereichernde Weise zu inspirieren und zu erziehen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und ihren Platz zu reservieren.

Wir freuen uns darauf, Ihren kleinen Künstlern jeden Mittwoch beim Kreieren, Erforschen und Blühen zuzusehen!

