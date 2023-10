La Ludo Bar Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie, 3 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Soirée jeux animée par les bénévoles.

Repas : Auberge Espagnole, buvette et gâteaux à la vente !.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

Ecocentre Lieu-dit Froidefon

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Games evening hosted by volunteers.

Meal: Auberge Espagnole, refreshment bar and cakes for sale!

Tarde de juegos organizada por voluntarios.

Comida: Auberge Espagnole, bar y venta de pasteles

Von Freiwilligen moderierter Spieleabend.

Essen: Spanische Herberge, Getränkestand und Kuchen zum Verkauf!

Mise à jour le 2023-10-16 par Isle-Auvézère