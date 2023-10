Stage d’anglais pour enfants Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie, 2 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Escape Game pour les 8-11 ans.

Kasia propose un Escape Game pour découvrir l’anglais. “Vous aurez une mission très importante qui vous sera révélée le jour même par Stella le dragon.”.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

Ecocentre Lieu-dit Froidefon

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Escape Game for 8-11 year olds.

Kasia proposes an Escape Game to discover English… You will have a very important mission which will be revealed to you the same day by Stella the dragon…?

Juego de Escape para niños de 8 a 11 años.

Kasia te propone un Juego de Escape para que aprendas inglés, con una misión muy importante que te revelará ese día Stella, la dragona..

Escape Game für 8-11-Jährige.

Kasia bietet ein Escape Game an, um Englisch zu lernen: « Du hast eine sehr wichtige Aufgabe, die dir am selben Tag von Stella dem Drachen verraten wird… »

Mise à jour le 2023-10-03 par Isle-Auvézère