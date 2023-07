Explorez cet écocentre, un exemple de conception bioclimatique et d’assainissement écologique Écocentre Pierre et Terre Riscle, 16 septembre 2023, Riscle.

Découvrez l’écocentre Pierre et Terre, la conception bioclimatique et l’assainissement écologique lors d’une visite guidée gratuite !

Écocentre Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome, 32400 Riscle Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie 05 62 69 89 28 http://www.pierreetterre.org/ https://www.facebook.com/EcocentrePierreEtTerre/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 89 28 »}] L’écocentre Pierre et Terre s’engage en faveur des alternatives écocitoyennes depuis 1997 en fournissant des informations, des animations et un accompagnement de projet. Ce bâtiment pédagogique exemplaire et performant démontre les solutions disponibles au public en matière d’alternatives. De plus, il propose des séquences pédagogiques et soutient les initiatives individuelles. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Pierre et Terre