Croque ton jus Écocentre Pierre et Terre Riscle, 16 septembre 2023, Riscle.

Croque ton jus Samedi 16 septembre, 09h30 Écocentre Pierre et Terre Gratuit. Sur inscription. Lors de l’inscription, préciser la quantité de fruits à presser et de bouteilles à réserver.

Apportez vos fruits (pommes, poires et coings) propres, non traités et triés.

Apportez vos bouteilles en verre (modèle de 1 litre, fraîcheur, d’une hauteur de 254 mm, avec une capsule compatible TO48 à gros goulot) ou réservez-en lors de l’inscription.

Environ 2 kg de pommes sont nécessaires pour obtenir 1 litre de jus.

Atelier participatif : chaque participant contribue à la préparation du jus collectif !

Écocentre Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome, 32400 Riscle Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie 05 62 69 89 28 http://www.pierreetterre.org/ https://www.facebook.com/EcocentrePierreEtTerre/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 89 28 »}] L’écocentre Pierre et Terre s’engage en faveur des alternatives écocitoyennes depuis 1997 en fournissant des informations, des animations et un accompagnement de projet. Ce bâtiment pédagogique exemplaire et performant démontre les solutions disponibles au public en matière d’alternatives. De plus, il propose des séquences pédagogiques et soutient les initiatives individuelles. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Pierre et Terre