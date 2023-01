Nuit de la chouette Ecocentre Pierre et Terre Riscle Catégories d’Évènement: Gers

Nuit de la chouette Vendredi 10 mars, 20h30 Ecocentre Pierre et Terre

sur inscription au 05 62 69 89 28

Sortie insolite au crépuscule Ecocentre Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome 32400 RISCLE Riscle Riscle 32400 Gers Occitanie Marc vous dévoile les secrets des chouettes, des hiboux et de leurs compagnons de vie nocturne…

Amenez votre lampe frontale pour aller à leur rencontre lors d’une sortie insolite au crépuscule !

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:00:00+01:00

