Atelier cueillette et cuisine – Apprendre à cuisiner les plantes sauvages du jardin Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou, 6 avril 2024, Pleumeur-Bodou.

Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER

Venez découvrir une cuisine végétarienne saine, riche en saveurs et agrémentée de plantes sauvages que l’on trouve en général autour des jardins, comme l’ortie,

le plantain, la berce, le pissenlit ou encore

les nombrils de Vénus.

Vous apprendrez à équilibrer une assiette à base de végétaux selon les principes de la macrobiotique, à accommoder le plus simplement les végétaux récoltés au cours de notre balade sur la côte et les légumes de saison. Les personnes qui pourront rester à l’issue de l’atelier seront les bienvenues pour partager le dîner. Pour les personnes qui devront rentrer, il sera possible d’emporter les mets préparés (apportez vos boîtes).

Programme de l’atelier

Nous partirons ensemble l’après-midi à la recherche des plantes sauvages comestibles du jardin de l’Écocentre, nous apprendrons à les identifier, à les nommer, à les cueillir. De retour en cuisine, nous apprendrons à les préparer pour concocter des plats sains et gourmands qui nourriront notre créativité pour incorporer ces super-aliments à notre cuisine quotidienne. Le soir, nous partagerons le dîner ensemble, ce sera l’occasion d’échanger nos impressions et nos ressentis sur la journée,

sur les plats… Cette partie de l’atelier est facultative mais toujours des plus agréables.

Menu !

Il sera dévoilé le jour de l’atelier, mais n’hésitez pas à nous faire part de vos allergies ou intolérances alimentaires afin que les propositions conviennent au plus grand nombre.

Déroulé de l’atelier :

13h30 – Rendez-vous à la maison associative (au bout du chemin) et présentations entre les participant.es et l’animateur.

14h à 16h – Promenade au jardin et cueillette.

16h à 17h – Goûter convivial et échanges sur la cueillette.

17h à 19h – Un tablier et c’est parti pour la cuisine !

19h à 20h30 – Partage du dîner pour les personnes qui le souhaitent, ou mise en boîte des mets pour les déguster chez soi.

20h30 – Fin du repas et rangement collectif

.

Ecocentre du Trégor Route du Radôme

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne



