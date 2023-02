Ecocentre du Trégor – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Ecocentre du Trégor – Journée des Loisirs, 9 avril 2023, Pleumeur-Bodou . Ecocentre du Trégor – Journée des Loisirs 6 Crec’h ar Beg Pleumeur-Bodou Cotes-d’Armor

2023-04-09 14:00:00 – 2023-04-09 18:00:00 Pleumeur-Bodou

Cotes-d’Armor Explorations ludiques et parcours nature

Venez découvrir nos jeux en bois, vous ressourcer sur nos parcours sensoriels, butiner des idées dans notre potager et jouer avec les énergies renouvelables. Chaque jour participez à nos animations : fabriquez un objet en bois, en argile, composez votre pizza ou suivez le jardinier.

Envie d’aventure ? Testez notre Escape Game en pleine nature !

Entrée libre – don à la sortie. Retrouvez l’ensemble des sites participants à la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, dimanche 9 avril, sur : www.journeedesloisirs.fr ecocentre.tregor@gmail.com +33 6 40 56 84 46 https://ecocentre-tregor.fr/ Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse 6 Crec'h ar Beg Pleumeur-Bodou Cotes-d'Armor Ville Pleumeur-Bodou lieuville Pleumeur-Bodou Departement Cotes-d'Armor

Ecocentre du Trégor – Journée des Loisirs 2023-04-09 was last modified: by Ecocentre du Trégor – Journée des Loisirs Pleumeur-Bodou 9 avril 2023 6 Crec'h ar Beg Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Cotes-d'Armor