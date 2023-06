CAMP BILINGUE LANGUE DES SIGNES ECOCENTRE de Saint Verain Saint-Vérain, 17 juillet 2023, Saint-Vérain.

CAMP BILINGUE LANGUE DES SIGNES 17 – 22 juillet ECOCENTRE de Saint Verain Les parents accompagneront directement les enfants sur place afin d’être rassurer et de pouvoir visiter le lieu. Si des familles sont dans l’incapacité à se déplacer un système de co-voiturage pourra être envisagé.

LES AXES FORTS DE CE SEJOUR :

a) Des objectifs visant à faire tomber les préjugés

b) Un encadrement important et diversifié

c) Une volonté de « démocratiser » la langue des signes

d) Des tarifs accessibles, en fonction du quotient familial.

e) Une volonté de sensibiliser ces jeunes à l’environnement et aux sciences.

Des activités « nature », mais aussi une participation à la vie quotidienne du camp.

Des temps d’apprentissages de la LSF tous les matins.

Des ateliers « sciences et environnement » tous les après-midis.

Des animations et activités manuelles, artistiques et sportives

Une co-animation par des adultes sourds, et des entendants pratiquant la LSF.

ECOCENTRE de Saint Verain 47.50494438102658, 3.034429278551941 Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0386918288 »}, {« type »: « email », « value »: « enfance.loisirs@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loisirs-pour-tous.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-22T07:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00

Langue des signes ateliers scientifiques