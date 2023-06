Le camp découVERTE ECOCENTRE de Saint Verain Saint-Vérain, 17 juillet 2023, Saint-Vérain.

Le camp découVERTE 17 – 21 juillet ECOCENTRE de Saint Verain Sur inscription obligatoire

Un camp de 5 jours durant lesquels nous découvrirons l’écosystème de St-Verrain par le biais de multiples activités (Robotique, nature, sport, activité culinaire, excursion médiévale), piscine, contact avec les poneys.

Chaque journée bénéficiera en plus des activités proposées, un temps de rédaction, d’expression orale et d’organisation pour renforcer chez les enfants l’expression, l’orthographe, l’organisation.

Ces temps seront encadrés par les animatrices et supervisés par un enseignant de l’Ecocentre.

ECOCENTRE de Saint Verain 47.50494438102658, 3.034429278551941 Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.loisirs-pour-tous.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:30:00+02:00

2023-07-21T07:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

Découverte Nature