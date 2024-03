Ecobalades et Animations Nature en Ille-et-Vilaine 35580 Guichen, France Guichen, mercredi 27 mars 2024.

Ecobalades et Animations Nature en Ille-et-Vilaine Eveil des sens pour les tout-petits

Animations nature et classes vertes

Ecobalades champignons

Mercredi 27 mars, 10h00 35580 Guichen, France

Début : 2024-03-27T10:00:00+01:00 – 2024-03-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T10:00:00+01:00 – 2024-03-27T12:00:00+01:00

Je propose des animations nature pour les petits (cadre scolaire ou parascolaire) et des écobalades thématiques pour les plus grands dans la région des Vallons (Ille-et-Vilaine). Enfilez vos bottes et venez découvrir avec moi la merveilleuse biodiversité locale, les plantes sauvages, les champignons et les incroyables ressources que la nature peut nous offrir !

Pour la date du 27 mars 2024 : découvertes des plantes sauvages comestibles et médicinales qui poussent au bord de la Vilaine. Cueillette, conseils de consommation etc.

Durée : 2h00

Activité organisée par Jeanne – Animatrice nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/ecobalades-et-animations-nature

