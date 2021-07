Gurgy Place de la rivière Gurgy, Yonne Ecobalade à Gurgy Place de la rivière Gurgy Catégories d’évènement: Gurgy

Observez, écoutez et découvrez ainsi la nature et la biodiversité juste à côté de chez vous.

Sur inscription auprès de la Mairie de Gurgy (sous réserve), places limitées à 10 personnes

Initiation à la biodiversité entre méandres de l’Yonne et canal. Place de la rivière place de la rivière, 89250 Gurgy Gurgy Yonne

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00

