ECOAVENTURIERS CHALET LE FLORIMONT, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bellevaux.

ECOAVENTURIERS

du lundi 12 juillet au dimanche 18 juillet à CHALET LE FLORIMONT

**Un superbe séjour sportif et culturel riche en activités et en découvertes, dans un cadre exceptionnel.** **Montagne, nature, des copains, des copines…** **Multi activités, cani rando avec les chiens, mini canyonning… on en revient conquis !** **Sur les traces de Davy Crockett notre séjour propose aux enfants de vivre une multitude d’aventures sur le thème des coureurs des bois, un séjour plein d’action au cœur de la nature.** **S’orienter en pleine forêt à la boussole ou à l’aide d’indices naturels, fabriquer sa cabane de trappeur avec ses copains et copines.** **Cuisiner au feu de bois, repas trappeur…** **Mais aussi, 1 nuit en bivouac (en fonction des conditions météo).** **Ce séjour propose une multitude d’activités !** **La plus attendue sera sans doute la séance de CANI-RANDO – CANIKART. Une demie journée avec la meute pour découvrir le fonctionnement et la nature.** **Soins aux animaux, brossage des chiens, leur donner à manger et à boire…** **Les enfants profiteront également :** **d’une journée d’accrobranche dans un parc aventure avec Tyrolienne.** **d’une séance d’initiation Mini Canyoning ou Randonnée aquatique pour les plus petits (à partir de 6 ans)** **et une initiation à l’escalade.** **La suite du programme sera consacrée à des excursions dans la montagne et à la découverte de la faune et de la flore sous toutes ses formes.** **Mais aussi, visite de fermes avec des animaux pour en apprendre un peu + sur la vie de fermier.** **Sans oublier de nombreuses possibilités des balades de tous niveau pour celles et ceux qui en voudraient encore +. (Course d’orientation, geocaching, apprendre à s’orienter, lire une carte, …** **Bien entendu, notre équipe d’animation se fera un plaisir d’organiser de nombreuses activités manuelles, des grands jeux et des veillées (spectacles, contes, chants…** **Et sans oublier non plus, de nombreuses baignades à la piscine du centre.**

549 euros HORS TRANSPORTS Pour les familles qui bénéficieront d’une prise en charge par les services de l’état et/ou d’une collectivité locale, la participation financière restant à charge sera éminemment symbolique. Contactez nous !

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CHALET LE FLORIMONT 74470 Bellevaux Bellevaux Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T19:00:00