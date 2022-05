Éco Rando Décathlon – Veiller à la propreté de nos sentiers, 21 mai 2022, .

Éco Rando Décathlon – Veiller à la propreté de nos sentiers

2022-05-21 – 2022-05-21

Eco-Rando DECATHLON SAINT-QUENTIN 2022

Ton magasin DECATHLON SAINT-QUENTIN organise le SAMEDI 21 MAI 2022 une éco-randonnée de 6-7km dans les alentours du magasin, avec l’ARPHP de Saint-Quentin. ‍♂️

L’objectif ? Partager un moment convivial autour d’échange et de partage avec un seul but commun ; rendre notre terrain de jeu plus propre, en collectant un maximum de déchets !

Au programme :

9h : Rendez-vous au magasin pour un petit déj offert

9h30 : Départ de la randonnée

11h30 : Retour au magasin

Alors prêt à nettoyer notre terrain de jeu ?

Dates et séances à venir

Sam. 21 mai 2022

à 09:00,

3 heures

185 / 200 place(s) restante(s)

Gratuit

Ce qui est fourni

Petit-déj offert

Gants

Sac poubelle

Gel hydroalcoolique

Lieu de rendez-vous

Decathlon Saint-Quentin

02100 Saint-Quentinon

maxime.leroy@decathlon.com +33 3 23 50 37 00 https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/265827

Decathlon

