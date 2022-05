Éco-rando avec Rando Pleine Nature Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

2022-05-21 09:50:00 – 2022-05-21 18:00:00

Sens Yonne EUR 2 2 Rando Pleine Nature propose une randonnée de 5 km en ramassant les déchets, le matin et l’après-midi. Inscription auprès de Décathlon Sens. randopleinenature@gmail.com +33 3 86 83 10 75 http://www.randopleinenature.fr/ Rando Pleine Nature propose une randonnée de 5 km en ramassant les déchets, le matin et l’après-midi. Inscription auprès de Décathlon Sens. Sens

