Eco quartier Clichy-Batignolles et parc Martin-Luther-King parc Martin-Luther-King Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Eco quartier Clichy-Batignolles et parc Martin-Luther-King parc Martin-Luther-King, 14 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Le parc Martin-Luther-King, de 10 ha, est un trait d’union entre les récents quartiers avoisinants. Il charme par ses ambiances végétales et aquatiques et est parfaitement mêlé aux quartiers résolument modernes intégrant immeubles de Haute Qualité Environnementale, géothermie, panneaux solaires, végétalisation des bâtiments et collecte pneumatique des déchets Eco quartier Clichy-Batignolles et parc Martin-Luther-King Le parc Martin-Luther-King, de 10 ha, est un trait d’union entre les récents quartiers avoisinants. Il charme par ses ambiances végétales et aquatiques et est parfaitement mêlé aux quartiers résolument modernes intégrant immeubles de Haute Qualité Environnementale, géothermie, panneaux solaires, végétalisation des bâtiments et collecte pneumatique des déchets. Cette visite offre un large panel d’aménagements illustrant le développement durable. ATTENTION : La visite n’aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : entrée du parc Martin-Luther-King, rue Cardinet face à la rue Lemercier, métro Brochant, SNCF Pont-Cardinet parc Martin-Luther-King rue Cardinet face à la rue Lemercier, métro Brochant, SNCF Pont-Cardinet Paris 75017 Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Balade;Nature

Date complète :

2022-04-14T14:30:00+01:00_2022-04-14T16:00:00+01:00

Parc Martin Luther King2021© Pascal bonneau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu parc Martin-Luther-King Adresse rue Cardinet face à la rue Lemercier, métro Brochant, SNCF Pont-Cardinet Ville Paris lieuville parc Martin-Luther-King Paris Departement Paris

parc Martin-Luther-King Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Eco quartier Clichy-Batignolles et parc Martin-Luther-King parc Martin-Luther-King 2022-04-14 was last modified: by Eco quartier Clichy-Batignolles et parc Martin-Luther-King parc Martin-Luther-King parc Martin-Luther-King 14 avril 2022 Parc Martin Luther King Paris Paris

Paris Paris