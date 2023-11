Objat fête Noël: exposition sur le cirque Eco Piscine Objat, 16 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont une exposition sur le cirque.

A l’Eco Piscine.

Gratuit.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Eco Piscine

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas. The program includes a variety of events, including a circus exhibition.

At the Eco Piscine.

Free

Como cada año, Objat celebra la Navidad. El programa incluye diversos actos, entre ellos una exhibición de circo.

En la Eco Piscine.

Gratis

Wie jedes Jahr feiert Objat Weihnachten. Verschiedene Animationen stehen auf dem Programm, darunter eine Ausstellung über den Zirkus.

Im Eco Piscine (Schwimmbad).

Kostenlos

