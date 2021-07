Bègles Bègles plage Bègles, Gironde ECO PADDLE Bègles plage Bègles

Le paddle est une activité qui se pratique souvent dans les îles paradisiaques, sachez que cet été vous pouvez en faire sur le lac de Bègles! Le stand-up paddle est une grande planche de surf qui se déplace à l’aide d’une pagaie. Cette année la ville de Bègles a décidé de mettre en place l’Eco Paddle. À chaque sortie en paddle, vous ramenez un déchet enlevé du lac afin qu’il retrouve son chemin vers une filière de recyclage. ### **Important** Pour les activités nautiques, **un test anti-panique est obligatoire**. Celui-ci pourra être réalisé sur place aux horaires suivants : * Du lundi au vendredi de 13h à 13h45 et de 16h à 17h

GRATUIT – Inscriptions sur place

Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde

