Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme, Montbrun-les-Bains Eco mobilité Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Eco mobilité Montbrun-les-Bains, 13 septembre 2021, Montbrun-les-Bains. Eco mobilité 2021-09-13 – 2021-10-11

Montbrun-les-Bains Drôme Essayez gratuitement un vélo à assistance électronique durant 3 jours.

Dans le cadre de ses actions Eco-Mobilité, la CCBDP met en place un service de prêt de vélo à assistance électrique temporaire en partenariat avec 4 loueursd u territoire dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Ville Montbrun-les-Bains lieuville 44.17555#5.44368