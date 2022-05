Eco marche à la plage, 9 août 2022, .

Eco marche à la plage

2022-08-09 – 2022-08-09

Cet été, venez allier sport santé et protection de l’environnement sur la plage de Seignosse. Les Eco Marches sont des moments pour prendre soin de soi et de l’océan dans un cadre unique. Venez découvrir comment nous pouvons tous agir à notre échelle, petits et grands, pour mieux protéger la nature, l’océan des déchets sauvages, marins et du micro plastique.

Une activité engagée et conviviale qui permet de ressentir que notre bien-être et l’écologie sont intimement liés.

De 10h à 12h.

Tout public.

Gratuit.

Départ : Office de Tourisme ; activité sur la plage du Penon.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Nombre de places limité.

dernière mise à jour : 2022-05-21 par