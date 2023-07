Vannerie sauvage Eco lieu Potabilis Saint-Magne, 6 août 2023, Saint-Magne.

Saint-Magne,Gironde

À l’issue de cet après-midi, vous repartirez avec des connaissances sur les végétaux à utiliser, ainsi qu’avec votre propre création personnalisée.

Prévoir un sécateur et un couteau type « opinel » (prêt de matériel possible sur demande).

Pour un accompagnement de qualité, les places sont limitées !.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 17:00:00. .

Eco lieu Potabilis PO

Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the end of the afternoon, you’ll leave with knowledge of the plants to use, as well as your own personalized creation.

Bring pruning shears and an « opinel »-type knife (loan of equipment available on request).

Places are limited to ensure the best possible support!

Al final de la tarde, saldrá con una gran cantidad de conocimientos sobre qué plantas utilizar, así como su propia creación personalizada.

Necesitará unas tijeras de podar y un cuchillo tipo opinel (el material puede prestarse previa solicitud).

Las plazas son limitadas para garantizar la mejor asistencia posible

Am Ende dieses Nachmittags werden Sie mit Kenntnissen über die zu verwendenden Pflanzen sowie mit Ihrer eigenen, individuellen Kreation nach Hause gehen.

Bringen Sie eine Gartenschere und ein Messer vom Typ « opinel » mit (Materialverleih auf Anfrage möglich).

Um eine qualitativ hochwertige Begleitung zu gewährleisten, sind die Plätze begrenzt!

