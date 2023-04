Visite du jardin Eco-jardin de l’Orée du Bois, 4 juin 2023, Gembloux.

Visite du jardin Dimanche 4 juin, 13h00 Eco-jardin de l’Orée du Bois

Notre éco-jardin comprenant un potager communautaire, un verger local et une prairie naturelle accueille toute l’année les jardiniers, promeneurs et visiteurs . Des animations sont régulièrement organisées, notamment avec les enfants des écoles . Une mare, un poulailler, un hôtel à insectes pédagogique, des affuts photographiques, . . . sont propice à l’observation de la petite faune.

L’accent est mis sur la nature et les beautés qu’elle contient.

Activités proposées le dimanche de 13 à 17h :

• Visite et dégustations potagères de saison ;

• Concert acoustique et bar local ;

• Echanges autour de la permaculture sur sol vivant ;

• Echanges autour de la nature et la faune sauvage ;

• Activités pour enfants ;

• Rencontres et discussions conviviales.

Tout le weekend : portes ouvertes . www .grand-leez .be et www .facebook .com/EGLnature

Eco-jardin de l’Orée du Bois Rue de l’Etang, 38b 5031 Grand-Leez Gembloux 5031 Grand-Leez Namur Namur 0474 74 96 54 Un ancien terrain de foot a été transformé en espace communautaire dédié à la conservation de la biodiversité, la promotion de la permaculture, la défense de la nature, aux échanges entre citoyens de toutes générations. L’espace comporte un verger de variétés locales, un potager communautaire, une prairie fleurie, une mare naturelle, un pavillon d’accueil pour les groupes d’écoliers, un affut photographique, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

