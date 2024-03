Éco-impression et Impression Lumen – Dessiner avec les plantes et la lumière Autre lieu Genève, jeudi 4 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T14:00:00+02:00 – 2024-04-04T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T17:00:00+02:00

Atelier d’expérimentations photographiques avec Christine Mackey

/!/ Atelier en deux parties donné en anglais avec traduction française

Partie 1 : Éco-impression, de 14h à 17h le jeudi 4 avril

Partie 2 : Impression Lumen, de 14h à 17h le vendredi 5 avril

à Utopiana, Chemin de Mestrezat 7a, 1205 Genève

Cet atelier explore deux processus à base de plantes, Éco-impression et Impression Lumen. L’éco-impression fait appel à l’artisanat, le textile, les teintures et les pigments tandis que l’impression Lumen est un processus de révélation photographique analogique sans caméra ou chambre noire.

Christine Mackey (Irlande) est une artiste visuelle interdisciplinaire dont le travail explore des sujets environnementaux complexes à travers divers processus matériels.

Ces ateliers sont limités à 10 personnes.

Merci de noter que cette inscription vous engage à être présent-e aux deux dates.

Inscription : https://www.1000ecologies.ch/event/eco-printing-christine-mackey

