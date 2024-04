Eco Festival Rock Le Cabaret Vert Charleville-Mézières, jeudi 15 août 2024.

Eco Festival Rock Le Cabaret Vert Charleville-Mézières Ardennes

Il ne fait déjà aucun doute que 2023 laissera un souvenir particulier à cette foule heureuse, diverse et joviale qui a parcouru -avec délice- les sous-bois, les allées et pelouses de la plaine de la Macérienne. Une nouvelle réussite qui oblige le festival, à toujours plus d’audace et d’inventivité un Cabaret Vert inspirant pour demain !Le succès du festival confirme aussi l’ancrage territorial de ce projet associatif que portent l’association FLaP et ses 2500 bénévoles soudés et passionnés, soutenus par 600 partenaires plus engagés que jamais.Pour ne pas rater cette nouvelle édition 2024 Billetterie

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-18

Avenue Louis Tirman

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est info@cabaretvert.com

L’événement Eco Festival Rock Le Cabaret Vert Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-04-08 par Ardennes Tourisme