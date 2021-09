Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Eco Festival du Bout du Champ Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Indre Eco Festival du Bout du Champ à partir de 14h30.

Ateliers: fabrication de nichoirs, peinture avec le Cercle des Beaux Arts, visite des jardins partagés de la Grenouille, réalisation de maquettes, couture, animations, exposition de photographies.

Spectacles et fanfare.

A 21h : Concerts par “les Colporteurs de Rêves” ; ” Pierre & Fils” ; “Louv”.

Entrée à prix libre & Conscient

