Atelier Découverte du Didgeridoo Eco-Domaine La Fontaine, 3 juin 2023, Pornic.

Atelier Découverte du Didgeridoo 3 et 4 juin Eco-Domaine La Fontaine Inscription, 15 € par personne, à partir de 7 ans. 12 personnes max

Venez découvrir le Didgeridoo, cet instrument ancestral Australien. Ècoutez son histoire et ses origines, apprenez à souffler dedans.

Eco-Domaine La Fontaine rue des Noëlles 44210 Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 (0) 2 51 74 07 07 http://www.ecodomaine-la-fontaine.fr https://www.facebook.com/ecodomainelafontaine Cet Éco-Domaine, niché sur la côte sauvage à 100 m de la plage, est entouré d’un parc privé de 12 hectares, où vous pourrez flâner dans les jardins fleuris, aller dire bonjour aux animaux de la ferme qui gambadent dans la prairie, vous balader dans les vignes (Chenin et Grolleau) et le potager en permaculture, et profiter d’un vrai bol d’air iodé au bord de l’océan. Plus de 130 ans d’histoire… 1890 – Le Domaine était une grande étendue recouverte de landes. 1896 – Les frères de la Maison Chrétienne construisent la Maison Saint-Joseph, consacrée à l’éducation humaine et chrétienne d’enfants et de jeunes. 1897 – La construction du Juvénat Saint-Joseph est achevée. Pendant plus de 70 ans, cette grande bâtisse surplombant l’océan accueille entre 100 et 200 jeunes, dont certains se destinent à la prêtrise. 1903 – La Ferme Saint-Joseph est batie, elle permet grâce aux cultures et à l’élevage d’atteindre une grande autonomie. 1914-1921 – La Maison Saint-Joseph accueille des blessés de la Grande Guerre où seront soignés près de 4000 soldats. 1974 – C’est la fermeture du Juvénat, faute d’effectif. La ferme continue quant à elle de fonctionner. La Maison Saint-Joseph accueille des classes de mer et reçoit de très nombreux enfants de la région. 1996 – Michel Pavageau acquiert l’ancienne ferme des frères pour y créer l’Auberge de la Fontaine aux Bretons. 1999 – Après de nombreux travaux, il ouvre un restaurant, une résidence de tourisme et des espaces événementiels au coeur de ce potager magnifique. Il en sera propriétaire jusqu’en 2018. Aujourd’hui, ce lieu exceptionnel devient l’Éco-domaine La Fontaine. Notre démarche éco-responsable Le Domaine aujourd’hui : 2021 sonne l’heure de la transformation d’un site exceptionnel pour en faire un Eco-Domaine où l’on aime et respecte la nature et les hommes. Un engagement permanent : La Fontaine a été bâtie sur un ensemble de mesures visant à minimiser son impact sur l’environnement. Impulsée par l’envie d’améliorer sans jamais s’imposer, tout en développant la biodiversité au sein de son extraordinaire écosystème. Bien au-delà d’un simple concept hôtelier ou de restauration, c’est une véritable philosophie de vie. En effet, restauration locale et de saison, hébergement, événementiel, permaculture, ateliers et formations font partie des services proposés aux visiteurs du Domaine. Respectueux de l’environnement, ce dernier prend également une dimension sociale et économique majeure dans notre belle région de Loire-Atlantique. Notre désir de partage : Bill Mollison, l’un des fondateurs de la Permaculture disait : « c’est notre responsabilité envers les générations à venir que de ne pas laisser derrière nous un champ stérile ». C’est dans cette même philosophie que nous produisons nos fruits et nos légumes sur la micro-ferme de l’Eco-Domaine. En cultivant avec la Nature, et non contre elle, c’est un véritable plaisir de voir nos légumes passer du potager aux assiettes de nos restaurants, en un seul coup de sécateur. Une cuisine de la fourche à la fourchette, c’est bon pour le goût et pour la planète. Des légumes paillés avec du foin de la ferme, le sol nourri avec de la matière organique diversifiée, une place laissée aux insectes auxiliaires du jardin, voilà le secret pour être autonome et faire de la Terre un jardin d’abondance en coopération avec la Nature. Nos potagers sont en accès libre et vous y croiserez sûrement notre équipe de Permaculteurs, qui se fera un plaisir de vous décrire les multiples associations de légumes et nos techniques de culture. Et si vous avez envie d’aller plus loin, venez à nos ateliers et stages tout au long de l’année, on vous apprend à être autonome ! Parking sur place, chiens tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:30:00+02:00

©