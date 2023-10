LES AMOUREUX DE LA FONTAINE: 1ER SALON DU MARIAGE LOCAL Eco Domaine de la Fontaine Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic LES AMOUREUX DE LA FONTAINE: 1ER SALON DU MARIAGE LOCAL Eco Domaine de la Fontaine Pornic, 21 octobre 2023, Pornic. Pornic,Loire-Atlantique Une première dans le Pays de Retz !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Eco Domaine de la Fontaine Rue des Noëlles

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A first in Pays de Retz! Una primicia en el País de Retz Eine Premiere im Pays de Retz! Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Eco Domaine de la Fontaine Adresse Eco Domaine de la Fontaine Rue des Noëlles Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Eco Domaine de la Fontaine Pornic latitude longitude 47.10274;-2.06956

Eco Domaine de la Fontaine Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/