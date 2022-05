Éco Business Trail Éco-pôle Sud-Est Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Éco Business Trail

Éco-pôle Sud-Est, le jeudi 9 juin

Éco-pôle Sud-Est, le jeudi 9 juin à 19:30

L’association Activ’Est organise la troisième édition de son Éco Business Trail, la course qui s’invite dans vos bureaux ! Rendez-vous le jeudi 9 juin, à partir de 18h30. Il s’agit d’une course de 10km pour découvrir le parc d’activité autrement, en traversant dix entreprises de manière ludique. Et cerise (de saison !) sur le gâteau : une partie du prix d’inscription est reversée à un projet de développement de ruches. ### **Participer autrement, comme sponsors** Vous souhaitez être visible sur la course ? Vous pouvez contacter l’association pour coconstruire une offre (à noter que 60% de votre sponsoring est déductible fiscalement). [En savoir plus](https://activ-est.fr/eco-business-trail/edition-2022/) Allier plaisir, écologie et sport avec Activ’Est Éco-pôle Sud-Est écopole sud est Chantepie Cesson-Sévigné Écopôle Sud-Est Ille-et-Vilaine

Lieu Éco-pôle Sud-Est Adresse écopole sud est Chantepie Ville Cesson-Sévigné

