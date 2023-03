Eco-Brocante de Melle Melle Catégories d’Évènement: 79500

Melle

Eco-Brocante de Melle, 4 mars 2023, Melle . Eco-Brocante de Melle Place de Ménoc Melle 79500

2023-03-04 – 2023-03-04 Melle

79500 Eco-Brocante de Melle Samedi 4 mars de 8h à 17h place de Ménoc Une brocante ouverte à tous (3€ le mètre linéaire) De nombreuses animations autour du réemploi, de la réutilisation et du recyclage des objets Soupe solidaire le midi Avec la présence de la Bêta-Pi, la Croix-rouge, les Ateliers de la Simplicité, La boîte à utile, le Foyer Rural de Verrines… À cette occasion, la boutique Sap’erlipopette (4 grand rue à Melle) sera exceptionnellement ouverte de 10h à 17h Renseignements pour réserver son emplacement : 06 29 26 47 99

ecobrocante.melle@gmail.com Eco-Brocante de Melle Samedi 4 mars de 8h à 17h place de Ménoc Une brocante ouverte à tous (3€ le mètre linéaire) À cette occasion, la boutique Sap’erlipopette (4 grand rue à Melle) sera exceptionnellement ouverte de 10h à 17h Renseignements pour réserver son emplacement : 06 29 26 47 99 +33 6 29 26 47 99 Lycée Jacques Bujault Melle

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 79500, Melle Autres Lieu Melle Adresse Place de Ménoc Melle 79500 Ville Melle Departement 79500 Lieu Ville Melle

Melle Melle 79500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle /

Eco-Brocante de Melle 2023-03-04 was last modified: by Eco-Brocante de Melle Melle 4 mars 2023 79500 Melle Place de Ménoc Melle 79500

Melle 79500