Eco-balade sur l’étang de Rassuen Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Eco-balade sur l’étang de Rassuen Istres, 23 avril 2022, Istres. Eco-balade sur l’étang de Rassuen chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc Istres

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23 chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc

Istres Bouches-du-Rhône Istres Avec de nombreux oiseaux, dont des flamands … alors chuuuut ! Le silence est de rigueur pour leur observation. Venez avec vos jumelles Sortez des sentiers battus avec cette éco-balade de l’étang de Rassuen, venez découvrir un lieu, dont on parle souvent mais qui reste méconnu avec un accompagnateur naturaliste. +33 4 42 81 76 00 Avec de nombreux oiseaux, dont des flamands … alors chuuuut ! Le silence est de rigueur pour leur observation. Venez avec vos jumelles chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc Istres

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc Ville Istres lieuville chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Eco-balade sur l’étang de Rassuen Istres 2022-04-23 was last modified: by Eco-balade sur l’étang de Rassuen Istres Istres 23 avril 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône