Eco-balade sur le Mas de la Tour & sa chênaie Entressen Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Eco-balade sur le Mas de la Tour & sa chênaie Entressen, 18 mars 2023, Istres . Eco-balade sur le Mas de la Tour & sa chênaie Chemin du Mas d’Amphoux Entressen Tour de la Reine Jeanne et sa chapelle Istres Bouches-du-Rhone Entressen Chemin du Mas d’Amphoux

2023-03-18 – 2023-03-18

Entressen Chemin du Mas d’Amphoux

Istres

Bouches-du-Rhone L’étang d’Entressen, d’une superficie de 100 hectares, est situé en bordure de la plaine de la Crau. A l’écart de l’urbanisation, on peut y admirer en toute sérénité les magnifiques Alpilles. A deux pas, en vous garant prés de la Tour de la Reine Jeanne, vous traverserez une magnifique chênaie pour vous diriger vers l’étang. Découvrez Entressen, sa chênaie, la tour de la Reine Jeanne et son étang à travers une éco-balade encadrée par Thierry. Office de Tourisme d’Istres Entressen Chemin du Mas d’Amphoux Istres

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Tour de la Reine Jeanne et sa chapelle Adresse Istres Bouches-du-Rhone Entressen Chemin du Mas d'Amphoux Ville Istres lieuville Entressen Chemin du Mas d'Amphoux Istres Departement Bouches-du-Rhone

Istres Tour de la Reine Jeanne et sa chapelle Istres Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres /

Eco-balade sur le Mas de la Tour & sa chênaie Entressen 2023-03-18 was last modified: by Eco-balade sur le Mas de la Tour & sa chênaie Entressen Istres Tour de la Reine Jeanne et sa chapelle 18 mars 2023 Bouches-du-Rhône Chemin du Mas d'Amphoux Entressen Tour de la Reine Jeanne et sa chapelle Istres Bouches-du-Rhone ENTRESSEN Istres

Istres Bouches-du-Rhone