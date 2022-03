Eco-balade – Les écureuils de Pallas, un enjeu pour l’environnement Istres, 27 avril 2022, Istres.

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 Entressen Chemin du Mas d’Amphoux

Istres Bouches-du-Rhône

Grand consommateur de fruits, l’écureuil de Pallas est à l’origine de dégâts importants dans les vergers et les jardins. Il écorce également les essences forestières et d’ornement, et rongent les câbles téléphoniques, les tuyaux d’arrosage, les structures en bois des habitations… Justine présentera les moyens mise en place pour lutter à Entressen contre cette espèce invasive. A l’aide de jumelles les participants repèrent les animaux dans les arbres, comme de vrais explorateurs.



Une balade familiale depuis le mas de la tour d’Entressen.

Avec Justine de la Direction de l’Environnement et du développement durable, apprenez à repérer les différences et les caractéristiques des écureuils roux et des écureuils de Pallas au départ du mas de la tour d’Entressen.

