Eco-balade le long du canal d’Entressen La Grange Entressen Istres, samedi 23 mars 2024.

Thierry, naturaliste passionné vous emmène à la découverte d’Istres et de son environnement lors de balades commentées aussi instructives que dépaysantes. Observez la faune locale et découvrez la flore istréenne lors de sorties nature interactive.

Lors de cette éco-balade, vous découvrirez la Crau & ses bergeries mais aussi des espèces végétales et de la faune vivant en Crau, le long du canal, grâce à l’eau…



Rdv à la Grange d’Entressen avant un co-voiturage vers le point de départ de la balade. .

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 11:30:00

La Grange Entressen Avenue de la Crau

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

L’événement Eco-balade le long du canal d’Entressen Istres a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Istres