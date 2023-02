Eco-balade au domaine des 3B – Biodiversité et agriculture biologique Le domaine des 3 B Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Venez visiter le domaine pour connaître les secrets d’une agriculture permettant l’épanouissement de la biodiversité. Refuge LPO, Brigitte vous présentera notamment les mécanismes mises en place pour favoriser et préserver la biodiversité sur le domaine.





Une éco-balade organisée dans le cadre de la manifestation Istres Propre et Durable.



Avec vente de ses fruits et légumes de saison. Comment concilier agriculture biologique et biodiversité ? C’est ce que s’évertue à faire le Domaine des 3B à Entressen avec une gestion respectueuse de l’environnement. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux Istres

