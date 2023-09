Atelier culinaire : Légumineuses en folie Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 9 mars 2024, Meudon.

Atelier culinaire : Légumineuses en folie Samedi 9 mars 2024, 09h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Pour toute demande de renseignements complémentaires (tarif, déroulé, matériel fourni ou à apporter …), merci d’envoyer un mail à : bienvenue@jardindamelie.com

Afin d’adopter une alimentation saine et savoureuse, les protéines végétales sont à portée de cueillette, en forêt ou au jardin. Elles ont aussi l’avantage d’être une ressource souvent locale et produite assez facilement, avec très peu d’émission de carbone. Elles sont donc bonnes pour notre santé et favorables à la préservation de notre environnement. Alors profitons de cette merveilleuse ressource que sont les végétaux remplis de protéines.

A la fin de cette journée​, vous repartirez avec des astuces, des recettes, des techniques, et vous pourrez imaginer des menus équilibrés alliant légumineuses, céréales et légumes .

Nous préparerons ensemble et partagerons notre déjeuner.

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:00:00+01:00

Protéines végétales légumineuses

Vanessa Chang