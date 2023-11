Noël à Meudon : un marché de Noël vert et festif Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Noël à Meudon : un marché de Noël vert et festif Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 16 décembre 2023, Meudon. Noël à Meudon : un marché de Noël vert et festif Samedi 16 décembre, 10h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Bergeries en Ville, Colibri 92, Le Jardin d’Amélie et La Refile organisent un marché de Noël respectueux de l’environnement. Venez faire des achats de Noël durables, participer aux ateliers en libre accès et rencontrer les associations qui animent l’éco-atelier. Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

