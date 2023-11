La fresque de l’eau Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon La fresque de l’eau Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 2 décembre 2023, Meudon. La fresque de l’eau Samedi 2 décembre, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Entrée sur inscription Cet atelier permet de construire une vision globale du cycle de l’eau, grâce à un jeu de cartes qui est mis en place par les joueurs selon 4 lots : le cycle naturel de l’eau, le cycle anthropique de l’eau (influencé par l’homme) ainsi que les impacts de l’Homme et l’impact du changement climatique sur ces cycles. Un échange permet ensuite de discuter des mesures individuelles et collectives qui peuvent être prises. Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eaudyssee.org/contact/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

