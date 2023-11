Colibris Meudon : Atelier 2 tonnes – Comment agir pour le climat ? Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 25 novembre 2023, Meudon.

Colibris Meudon : Atelier 2 tonnes – Comment agir pour le climat ? Samedi 25 novembre, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Entrée libre sur inscription : https://www.2tonnes.org/atelier

L’association Colibris Meudon vous propose : 2 tonnes, l’atelier immersif pour explorer le futur et agir ensemble pour le climat !

Créez votre scénario de transition afin de limiter le changement climatique et d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris : 2 tonnes de CO2 par personne et par an, en 2050.

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’en 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition vers une société bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

À la fin, vous saurez tout des ordres de grandeur du carbone, comprendrez l’intérêt de l’action collective, et surtout : aurez envie d’agir pour le climat !

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.2tonnes.org/atelier »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

Climat réduire son impact

Atelier 2tonnes