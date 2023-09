Je fabrique mon sac pour Halloween Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Je fabrique mon sac pour Halloween Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 29 octobre 2023, Meudon. Je fabrique mon sac pour Halloween Dimanche 29 octobre, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Entrée libre La Maison de la Nature et de l’Arbre présente son atelier « Hors les murs » à l’éco-atelier Pierre Rabhi.

Sois prêt pour la chasse aux bonbons d’Halloween et viens créer ton propre sac à partir de magazines de récupération.

A l’éco-atelier Pierre Rabhi, salle polyvalente Le Chêne, allée du Canada. Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0800 10 10 21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00 Environnement Eco-atelier Pierre Rabhi GPSO/MDNA Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Éco-atelier Pierre-Rabhi Adresse Allée du Canada, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon latitude longitude 48.808052;2.232994

Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/