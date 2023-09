J’apprends les éco-gestes pour l’eau à la maison Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 25 octobre 2023, Meudon.

J’apprends les éco-gestes pour l’eau à la maison Mercredi 25 octobre, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Entrée libre

La Maison de la Nature et de l’Arbre présente son atelier « Hors les murs » à l’éco-atelier Pierre Rabhi.

Projetez-vous dans les différentes pièces de vie et identifiez toutes les sources potentielles de gaspillage et de pollution de l’eau. Cherchez les éco-gestes à mettre en place pour limiter les gaspillages et les pollutions à la maison à l’aide des animateurs qui apporteront les chiffres clés.

A l’éco-atelier Pierre Rabhi, salle polyvalent La mésange, allée du Canada.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T18:00:00+02:00

