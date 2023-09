FESTIVAL DE L’ENVIRONNEMENT Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 14 octobre 2023, Meudon.

Programme du Festival de l’environnement :

Colibris (de 10h à 18h en continu) : Présentation de la Fresque du climat

Mieux comprendre le fonctionnement du changement climatique et de découvrir des pistes d’engagement pour agir efficacement en tant que citoyen et citoyenne.

GPSO Mobilité / Cocyclette & SoliCycle (de 14h30 à 18h)

Sensibilisation sur les mobilités douces (le vélo…)

Autoréparation

Marquage Bicycode

La Refile : Ateliers Couture Récup’ (de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16hh30)

Dans le cadre de son activité de Recyclerie textile, l’association la Refile propose des ateliers de couture, création et manipulation textile afin de sensibiliser à la cause environnementale et à la pratique du réemploi.

L’objectif est d’apprendre et d’échanger sur un mode de consommation plus raisonnée dans le domaine de l’habillement et de la maison par le biais du recyclage.

Atelier de couture machine et main : Réalisation d’accessoires « zéro déchet » (sacs de vrac, pochettes savon et brosse à dent, vide poche, essuie tout…) réalisés à partir des textiles collectés par la Recyclerie.

Le Jardin d’Amélie : Permaculture et alimentation durable (de 10h à 18h en continu)

Dans quelle mesure l’alimentation végétale et durable préserve la ressource en eau.

Montrer les impacts, notamment sur l’eau, du contenu de l’assiette

Comment s’engager vers une transition alimentaire ?

Présentation des stages culinaires :

Comment manger mieux et éviter le gaspillage alimentaire ?

Sensibiliser les personnes à l’alimentation végétale et durable afin d’engager la transition alimentaire et limiter le gaspillage alimentaire.

Présentation de la permaculture :

Le jardin comestible

Les semences locales et reproductibles adaptées à Meudon

Le compostage de quartier qui permet de réduire les déchets, d’éviter de bruler de l’eau et de régénérer la terre afin qu’elle joue son rôle et demande moins d’eau.

Comment régénérer un jardin, cultiver au mieux et sans trop d’eau ?

Véolia / Sedif : Ateliers / jeux sur l’eau (de 10h à 18h en continu) : comment réduire sa consommation d’eau ?

Arc de Seine Kayak : Les micro plastiques dans l’eau (de 10h à 18h en continu)

Exposition composé de 8 planches, elle peut être découverte dans le sens des planches mais également dans le désordre.

Voir les micro plastiques dans l’eau à l’aide d’un microscope

Définition

Méthode de collecte

Science participative

Animation pédagogique

Bergeries en Ville (de 10h à 18h en continu) : Gestion de l’eau dans les jardins partagés

CCAS (de 10h à 18h en continu) : Comment réduire jusqu’à 30 % sa facture énergétique ?

Co-Energie : Ateliers / jeux astuces sur la réduction de la consommation d’énergie et d’eau

de 10h à 13h (après-midi : inauguration des Triporteurs)

Découvrir des solutions pratiques pour adopter un mode de vie écoresponsable et réduire leur impact sur l’environnement : ateliers interactifs, spécialement conçus pour les parents et les enfants, et se concentre sur la réduction de la consommation d’énergie et d’eau.

40 Astuces de Réduction de la Consommation Énergétique : Apprenez ensemble 40 astuces simples mais efficaces pour économiser l’énergie au quotidien. De petits gestes qui feront une grande différence sur vos factures énergétiques et l’environnement.

Atelier Frigo Écolo pour Réduire le Gaspillage Alimentaire : Découvrez comment optimiser votre réfrigérateur de manière écoresponsable afin de réduire le gaspillage alimentaire et économiser de l’énergie.

Jeux de Cartes pour des Gestes Économiques sur les Appareils Électriques : Amusez-vous en famille en jouant à des jeux de cartes qui vous aideront à trouver des gestes économes pour réduire la consommation d’énergie de vos appareils électriques.

Service des Espaces Verts : La gestion de l’eau dans les parcs et jardins (de 10h à 18h en continu)

Food Truck : Sucré / salé (pizza au feu de bois…) (de 10h à 18h en continu)

GPSO/MDNA : Ecogestes (de 10h à 18h en continu)

« Les participants se projettent dans les différentes pièces de vie (cuisine, salle de bain, atelier/buanderie, jardin) et identifient toutes les sources potentielles de gaspillage et de pollution de l’eau.

Ensuite, ils chercheront les écogestes à mettre en place pour limiter les gaspillages et les pollutions à la maison à l’aide des animateurs qui apporteront les chiffres clés. »

PLA / Cats for future : Litière organique, plus économique (de 10h à 18h en continu)

Une litière végétale peut rester dans le bac à chat pendant environ 4 semaines avant que celle-ci doit être remplacée complètement – contrairement aux litières minérales, qui, en règle générale sont remplacées chaque semaine (ou sur 10 jours). Dans les deux cas, le bac à chat doit être nettoyé à l’eau chaude.

Surfrider : « Jeter par terre, c’est jeter en mer » (de 10h à 18h en continu)

3 thématiques : déchets aquatiques, qualité de l’eau et santé, changement climatique

4 leviers d’action : éducation & sensibilisation, expertise scientifique, lobbying & plaidoyer, mobilisation bénévole (exemple : les initiatives Océanes)

Surprises de la marée : Jeu de boite « blindbox ». Il s’agit d’éléments que la mer a rejeté sur les plages. Le festivalier plonge sa main et doit deviner ce qu’il touche et son impact (positif ou négatif) sur l’environnement.

Bocaux pollués : Différents bocaux remplis d’eau avec un élément qui doit être déterminé. Le but est de savoir s’il y a une pollution est de quel type elle est (chimique, bactériologique, etc..).

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Eco-atelier Pierre Rabhi

Direction de la communication