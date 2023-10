Quizz découverte de la Fresque du climat Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Quizz découverte de la Fresque du climat Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 14 octobre 2023, Meudon. Quizz découverte de la Fresque du climat Samedi 14 octobre, 10h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Entrée libre Dans le cadre du festival des éco gestes à l’éco atelier de Meudon, l’association Colibris Meudon vous propose un quizz en partenariat avec la fresque du climat. Vous découvrirez cet outil qui permet à chacun·e d’entre nous de faire le point sur les enjeux climatiques pour pouvoir passer à l’action et pourquoi pas vous inscrire à l’un des ateliers du mois de novembre : 11 novembre Fresque de l’eau, 18 novembre Fresque du climat, 25 novembre Atelier 2tonnes. Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « gpso@colibris-lemouvement.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

