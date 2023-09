Je réduis mon impact numérique Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 8 octobre 2023, Meudon.

Je réduis mon impact numérique Dimanche 8 octobre, 14h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Entrée libre

La Maison de la Nature et de l’Arbre présente son atelier « Hors les murs » à l’éco-atelier Pierre Rabhi.

L’atelier sobriété numérique est conçu aussi bien pour les débutants que pour les confirmés.

A travers une présentation, vous pourrez saisir les enjeux liés à l’utilisation des appareils numériques et leur impact environnemental. Durant cette séance intéractive, des quiz et activités seront proposés pour vous faire découvrir les écogestes permettant de limiter votre impact environnemental.

A l’éco-atelier Pierre Rabhi, salle polyvalent Le Chêne, allée du Canada.

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0800 10 10 21 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

Eco-Atelier Pierre Rabhi Environnement

GPSO/MDNA