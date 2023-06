Stage conserves et lactofermentation Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon, 1 juillet 2023, Meudon.

incluant le petit-déjeuner d’accueil, le déjeuner réalisé ensemble et partagé

et pour les non-adhérents 5€ TTC de cotisation.

Sur inscription uniquement dans la limite des places disponibles.

Quand les fruits et légumes abondent au jardin et sur les étals, il est utile de connaître quelques méthodes de conservation pour profiter de leurs bienfaits tout au long de l’année. On pourra ainsi se constituer une réserve de bocaux, que l’on aura plaisir à ouvrir et à déguster en toute saison.

Au cours de ce stage, nous explorerons différentes techniques de conservation domestique simples, sûres et économiques, en détaillant pour chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et les règles d’or à respecter pour garantir une sécurité optimale.

Nous approfondirons la méthode de la lactofermentation, et vous découvrirez comment ce procédé millénaire permet de préserver et même d’augmenter les apports nutritionnels de vos aliments.

Nous préparerons ensemble notre déjeuner, et vous repartirez avec toutes vos préparations, ainsi que les recettes et techniques pour vous lancer chez vous et régaler vos proches.

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

Conserves Lactofermentation

Vanessa Chang/Florence Battut