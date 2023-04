Le Jardin d’Amélie : atelier Goûter zéro déchet Éco-atelier Pierre-Rabhi, 10 mai 2023, Meudon.

Le Jardin d’Amélie : atelier Goûter zéro déchet Mercredi 10 mai, 13h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Tarif : 45 € TTC par binôme (35€ pour Le Jardin d’Amélie et 10€ pour La Refile) et 5€ TTC d’adhésion à l’association Le Jardin d’Amélie Le tarif de l’atelier comprend la pochette à goûter et le goûter

Nous avons tous des trésors cachés dans nos cuisines et nos placards… Pain rassis, t-shirts trop petits, miettes de biscuits, jeans troués, fruits abimés, jogging taché, épluchures… Partons pour une chasse aux trésors !

Avec la complicité de La Refile, vous fabriquerez une jolie pochette à goûter réutilisable avec des tissus recyclés.

Puis vous découvrirez de nombreuses astuces pour réduire vos déchets alimentaires à la maison, et vous expérimenterez plusieurs recettes pour préparer un goûter anti-gaspillage sain et savoureux.

Après un moment d’échanges et de dégustation, vous repartirez avec toutes vos réalisations, ainsi que les astuces et recettes pour les refaire chez vous.

Atelier en binômes parent-enfant (présence d’un adulte obligatoire, enfants de 7 à 10 ans).

L’atelier est sur inscription uniquement, dans la limite des places disponibles.

Le Jardin d’Amélie se réserve le droit d’annuler l’atelier si un nombre minimal de participants n’est pas atteint.

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Eco-atelier Pierre Rabhi environnement

Vanessa Chang/La Refile