Stage Cuisinez les plantes comestibles sauvages Éco-atelier Pierre-Rabhi, 8 avril 2023, Meudon.

Stage Cuisinez les plantes comestibles sauvages Samedi 8 avril, 09h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi Tarif 125€ TTC pour l’ensemble du stage Le tarif comprend le petit déjeuner d’accueil, le déjeuner du midi que nous préparerons et partagerons ensemble et pour les non-adhérents 5€ TTC de cotisation

Nous avons la chance de recevoir la visite de Valentine Diguet, ethnobotaniste spécialisée en alimentation végétale. A chaque sortie et ballade, Valentine nous fait voyager dans le monde merveilleux des plantes dites « sauvages » et des saveurs nouvelles.

Ce stage comprendra donc une partie balade cueillette et une partie préparation culinaire. Nous aborderons aussi l’alimentation saine et durable, ses impacts et bienfaits.

Conçu comme une véritable rencontre avec les plantes sauvages de saison, ce stage vous permettra d’acquérir les outils pour une autonomie et des cueillettes en toute sécurité, tout en vous offrant un temps pour vous, dans la nature environnante :

• bonnes pratiques de la cueillette de plantes sauvages

• récolte dans le respect de la nature

• critères d’identification des plantes

• principaux usages culinaires des plantes récoltées

• mention des principaux usages médicinaux ou cosmétiques

• dégustation de divers mets tirés de la cuisine sauvage

• conception d’une préparation à l’aide de plantes récoltées sur place /atelier pratique de cuisine avec les plantes sauvages

Les balades en extérieur necessitent de prévoir des tenues vestimentaires en fonction de la météo.

Le stage est sur inscription uniquement dans la limite des places disponibles.

Le Jardin d’Amélie se réserve le droit d’annuler une session si un nombre minimal de participants n’est pas atteint.

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@jardindamelie.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T09:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

Florence Battut