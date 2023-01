SEINE OUEST A VELO Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

SEINE OUEST A VELO Éco-atelier Pierre-Rabhi, 1 avril 2023, Meudon. SEINE OUEST A VELO Samedi 1 avril, 14h30 Éco-atelier Pierre-Rabhi

Entrée libre

Atelier Aide à l’auto réparation – marquage bicycode – stand de sensibilisation handicap moteur mi Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou électrique, grâce aux conseils de professionnels. Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer chez vous.

Atelier gratuit pour la famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00

2023-04-01T17:30:00+02:00 GPSO

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Éco-atelier Pierre-Rabhi Adresse Allée du Canada, Meudon Fleury Ville Meudon Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Departement Hauts-de-Seine

Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

SEINE OUEST A VELO Éco-atelier Pierre-Rabhi 2023-04-01 was last modified: by SEINE OUEST A VELO Éco-atelier Pierre-Rabhi Éco-atelier Pierre-Rabhi 1 avril 2023 Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine