Accueil Colibris – Samedi 18 février 2023 – 15h00 / 17h30 Samedi 18 février, 15h00, 17h30 Éco-atelier Pierre-Rabhi

Entrée libre

Notre « Accueil Colibris », vous propose un programme de « rencontres et ateliers » sur le thème : Enfants et adultes face aux enjeux environnementaux : comment y répondre ensemble positivement ?

Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

Vous êtes parent ou grand-parent, professionnel auprès d’enfants ou d’adolescents.

Dans un monde traversé par des bouleversements climatiques , les changements de modes de vie et de consommation orientés vers la sobriété et le respect de la nature sont incontournables et urgents. Inévitablement, des inquiétudes et des questions fortes nous traversent tous, petits et grands. Comment y répondre ?

Dans le cadre d’une démarche proposée par deux animatrices, vous pourrez :

partager les situations que vous vivez et vos questions autour des enjeux environnementaux

construire des propositions pour mettre en œuvre des gestes citoyens.

découvrir des lieux ressources à Meudon pour faire des actions locales constructives.

Les animatrices :

Anne Furci, de Colibris Meudon, professeure des écoles et animatrice d’ateliers artistiques, cultive l’enthousiasme d’apprendre, la créativité et la coopération. Formée aux Ateliers du bonheur à l’école de la Fabrique Spinoza et en pédagogie positive.

Marianne Cathelineau, de Colibris Meudon, éducatrice spécialisée puis psychosociologue clinicienne. Animation et accompagnement d’équipes professionnelles et associatives en analyse et échange de pratiques. Accompagnement individuel en orientation des jeunes.



