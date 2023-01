Au fil du temps Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Au fil du temps Éco-atelier Pierre-Rabhi, 14 février 2023, Meudon. Au fil du temps Mardi 14 février, 15h00 Éco-atelier Pierre-Rabhi

Entrée libre

Venez redécouvrir la biodiversité et prendre conscience de notre environnement à travers des moments de partage et de convivialité . Éco-atelier Pierre-Rabhi Allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Vous souhaitez améliorer vos connaissance sur la biodiversié ?

Une animation « Fibres tricotées et biodiversité » vous est proposée par Dephine de « conscience nature et Tralala » .

Venez nombreux et apprenons ensemble à respecter la nature.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T15:00:00+01:00

2023-02-14T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Éco-atelier Pierre-Rabhi Adresse Allée du Canada, Meudon Fleury Ville Meudon lieuville Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Departement Hauts-de-Seine

Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Au fil du temps Éco-atelier Pierre-Rabhi 2023-02-14 was last modified: by Au fil du temps Éco-atelier Pierre-Rabhi Éco-atelier Pierre-Rabhi 14 février 2023 Éco-atelier Pierre-Rabhi Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine